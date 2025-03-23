Tutuklama kararının ardından İPA Başkanı Buğra Gökce'den ilk açıklama!

İBB soruşturmasında 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, "Bu ülkenin iyiliğini isteyenler, hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak" mesajını paylaştı.

Tutuklama kararının ardından İPA Başkanı Buğra Gökce'den ilk açıklama!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 13:39

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyal verilen tutuklama kararının ardından bir açıklamada bulundu.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Gökce, "Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.." başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. 'Duydum', 'duymuştum', 'duyanı duydum' gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız için üzgünüm.

Ancak güzel ülkemizin bu kötü kararlara da bu yönetim anlayışına da mahkum olmadığını biliyorum.

Bugün önseçimlere katılarak Ekrem İmamoğlu'na attığı bir oyla egemenlik milletindir diyenler, demokrasi için ayağa kalkan pırıl pırıl gençler, 70-80 yaşında sokaklara çıkıp duasını, güzel dileklerini esirgemeyen teyzeler, amcalar, bu ülkenin iyiliğini isteyenler,

Hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak.

O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: 'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak..'"


Etiketler: #açıklama #Ekrem İmamoğlu #ibb #Buğra Gökçe

İlgili Haberler

Son dakika... Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Son dakika... Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk açıklama

Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk açıklama
Son Dakika... Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanması kararı sonrası ilk açıklama

Son Dakika... Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanması kararı sonrası ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler