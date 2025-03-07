Vedat Milor'a Kent Lokantası ziyaretinde eşlik etmişti: Buğra Gökce'den soruşturma tepkisi!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:11

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:11

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etmesi ve bu deneyimini Youtube hesabından paylaşması nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor'un kanalında yayınladığı "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiğini öne sürerek, mercek altına aldı.

Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına ilişkin belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

''KENT LOKANTALARININ DA VEDAT MİLOR'ÜN DE REKLAMA İHTİYACI YOK''

Milör'ün Kent Lokantası ziyaretine eşlik eden İPA Başkanı Buğra Gökce, Ticaret Bakanlığına tepki gösterdi. Milor, ''Kent Lokantalarının reklama ihtiyacı yok, 81 il 922 ilçede talep gören bir sosyal belediyecilik fenomeni. 86 milyon Kent Lokantası’nı biliyor, destekliyor" dedi.

Gökce, sosyal medya hesabından, şunları paylaştı:

"Değerli Vedat Milor'ün de reklam yapmaya ihtiyacı yok. Bu ülkede yaşayan, seven bir insan olarak sosyal belediyecilik adına çok önemli bir kurumu incelemek, bu deneyimin bir parçası olmak ve bunu takipçileriyle paylaşmak istedi. Esasında aydın sorumluluğunun gereğidir ve namuslu bir örneğidir. Bu soruşturma ne yazık ki kötü kalpli, kötü bir zihnin göstergesi. Ülkemiz için daha fazla kent lokantasına, yoksulluğu bitirmeye ve sevgili Vedat Milor gibi bu ülkeyi seven, aydın sorumluluğu hisseden iyi insanlara ihtiyacımız var."