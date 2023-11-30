Buğra Gökce, İzmir için başvuruyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için görevinden ayrılarak başvuruda bulunacak.
1 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci için son aşamaya gelindi. Kamuda görev yapan isimler yarın saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmek durumunda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak. BirGün'de yer alan habere göre, Gökce yarın istifasını sunarak görevinden ayrılacak.
Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.
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