Buğra Gökce, İzmir için başvuruyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için görevinden ayrılarak başvuruda bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:51
Buğra Gökce, İzmir için başvuruyor!
Abone Ol google-news

1 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci için son aşamaya gelindi. Kamuda görev yapan isimler yarın saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmek durumunda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak. BirGün'de yer alan habere göre, Gökce yarın istifasını sunarak görevinden ayrılacak.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.


adaylık Buğra Gökçe

İlgili Haberler

Buğra Gökce 'kentsel dönüşüm yasası'nı eleştirdi: Mevcut hali ranttan öteye gidemiyor

Buğra Gökce 'kentsel dönüşüm yasası'nı eleştirdi: Mevcut hali ranttan öteye gidemiyor
Demirören'in borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na devredilmişti... Buğra Gökçe açıkladı: Bir yeşil alan daha kurtarıldı

Demirören'in borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na devredilmişti... Buğra Gökçe açıkladı: Bir yeşil alan daha kurtarıldı
Buğra Gökce paylaştı... İstanbul'da fiyatlar uçtu! En çok konut satılan ilçeler belli oldu

Buğra Gökce paylaştı... İstanbul'da fiyatlar uçtu! En çok konut satılan ilçeler belli oldu

En Çok Okunan Haberler