Buğra Gökce paylaştı... İstanbul'da fiyatlar uçtu! En çok konut satılan ilçeler belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış enflasyon oranını da geride bıraktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da bir yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 68 arttırdğını belirtirken oranın enflasyonun üzerinde olduğunu paylaştı. Buğra Gökçe, ilçe ilçe fiyat artış oranları da açıkladı.
Konut fiyatları katlanarak artmaya devam ederken barınma krizi derinleşiyor.
İstanbul'da ortalama konut fiyatı ağustos ayında 4 milyon 677 bine kadar çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da bir yılda konut fiyatlarında yaşanan değişimi ve nedenlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Buğra Gökçe, İstanbul'da konut fiyatlarının artış nedenlerini ortaya koydu. Gökçe, ilçe ilçe fiyat artış oranlarını da açıkladı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin konut fiyatları hakkındaki paylaşımları şu şekilde:
"Ağustos ayında İstanbul'da tam 17 bin 408 konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçemiz Esenyurt oldu. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Beylikdüzü takip ediyor.
Peki 1 yılda fiyatlar nasıl değişti, konut fiyatları ne oldu, bizi nasıl etkiliyor?
2022 yılı Ağustos ayında İstanbul'da 18 bin 485 konut satılmıştı. Bu yıl aynı ay 17 bin 408 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6'lık bir düşüş gözüküyor. Buna rağmen talep yoğun.
ORTALAMA KONUT FİYATI
İstanbul'da ortalama konut fiyatı Ağustos ayında 4 milyon 677 bine çıktı. Ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu ilçemiz Sarıyer. Sarıyer'i Beykoz ve Kadıköy takip ediyor. En düşük ilçemiz ise Esenyurt. 27 ilçemizde konut satış fiyatı İstanbul ortalamasının altında.
KONUT FİYATLARI NASIL ARTTI?
İstanbul'da 1 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 68 arttı. Artış oranı enflasyonun üstünde. Ücretlilerin maaş ve gelirlerinin çok daha düşük oranda artması nedeniyle, bugün çalışanların konuta erişmesi geçen yıla göre daha zor.
Konut fiyatlarındaki artış bizi mülksüzleşme, konut erişimin kısıtlanması ve derinleşen barınma krizi ile karşı karşıya bırakıyor.
Yabancılara konut satışının sürmesi ve makroekonomik koşullar nedeniyle de konuta yönelik talep, doğal dengenin üzerinde devam ediyor.
Bu yüzden hem İstanbul'un deprem direncini arttırmak, hem de anayasamızda ifadesini bulan konut hakkını korumak için sosyal konut üretimini önemsiyoruz. Yurt ve sosyal konut üretimi piyasa dengelerini düzenleyeceği gibi, vatandaşlarımızın konut hakkını da koruyacak önemli bir araçtır.
Sosyal konut üretiminin yetersiz olması ve kamunun sosyal konut yada kiralık sosyal konut kullanımını da içeren bütünlüklü bir konut politikası olmaması nedeniyle barınma krizi daha da derinleşiyor, vatandaşlarımızın konuta erişimi azalmaya, çalışanların, emekçilerin İstanbul'da barınma imkanı da yok olmaya devam ediyor.
Ne yazık ki emlak piyasasını kamucu politikalar değil rant odaklı uygulamalar domine ediyor. Bu uygulamaların değişmesini bekliyoruz."
Ağustos ayında İstanbul'da tam 17 bin 408 konut satıldı.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 17, 2023
En çok konut satışı yapılan ilçemiz Esenyurt oldu. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Beylikdüzü takip ediyor.
Peki 1 yılda fiyatlar nasıl değişti, konut fiyatları ne oldu, bizi nasıl etkiliyor? Hepsi aşağıda ?? pic.twitter.com/zqccCFlNGP
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