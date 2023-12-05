Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:37

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:37

İzmir Büyükşehir Belediye eski Genel Sekreterliği görevinde bulunan Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Peki, Buğra Gökce kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce hangi partiden aday oldu?

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

Buğra Gökce 1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Gökce, 2000'de aynı üniversitede yüksek lisansını, 2007 yılında Japonya Hükümeti'nin verdiği burs ile Japonya'nın kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında da ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

2002'den itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın çeşitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2006-2007 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası'nın Genel Başkanlığını yürüttü.

2005-2014 yıllarında ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008'de İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine tayin oldu. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığını üstlendi.

Gökce, 1996'da Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesinde kamu görevine başladı. 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişi onaylanmadığından memuriyetten istifa edip Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında Çankaya Belediyesi yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde fen işleri daire başkanı olarak göreve başlamış Ekim 2014'te ise genel sekreter yardımcılığı görevine atandı. Eylül 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine vekaleten, Mart 2017'de ise asaleten atandı. Mayıs 2022'ye dek İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri olarak görev yaptı. Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısıdır. Ayrıca Şubat 2023 tarihi itibarıyla İETT Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürlüğü'ne Buğra Gökçe yerine İrfan Demet atandı. 1 Aralık 2023 tarihinde 2024 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Genel Sekreter yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BUĞRA GÖKCE HANGİ PARTİDEN ADAY?

İzmir Büyükşehir Belediye eski Genel Sekreterliği görevinde bulunan Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

Gökce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na adaylık başvurusunu teslim etti.