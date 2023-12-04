Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:19

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:19

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti. İslami ilimler Araştırma ve Yayma Vakfı (ISİLAY) tarafından yapılan açıklamada Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan’ın yaşamını yitirdiği açıkladı. Peki, Lütfi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü?

LÜTFİ DOĞAN KİMDİR?

Lütfi Doğan, Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930 yılında dünyaya geldi. Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.

Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil edip icazet alan Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.

Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi iken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 15 Ocak 1968'te vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.

Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973-1980 arasında 2 dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı. 1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

Bir kısım arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kuran Doğan, Arapça, Farsça ve Fransızca biliyor. Doğan'ın basılmış eserleri arasında “Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler”, “Mutluluğun Kazanılması”, “Kütübü Sitte Müelliflerinin Hayatı ve Eserleri” adlı kitapları bulunuyor.

LÜTFİ DOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.