Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:44

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programında konuşarak, "AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı" demişti.

Şimşek'e yanıt, Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'den geldi. Gökçe, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sn. Mehmet Şimşek’in ne yazık ki ne dünden haberi var, ne bugünden" dedi.

Gökçe, Şimşek'in, "AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı” sözlerini hatırlararak şunları söyledi:

"DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KAPATILDI"

"Nereden tutsan elinde kalıyor.

1- AKP öncesinde konut sahipliği oranı yüzde 73’tü. 2023’te konut sahipliği oranı yüzde 56’ya düştü.

2- Yaşanan ekonomik koşullar ve plansızlık nedeniyle zenginler ve sermaye sahipleri dışındaki kesimlerin konut sahipliği oranı düşerken, konut sahibi olma şansı da azaldı.

3- AKP öncesinde 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de vatandaşlarımıza ucuz kamu ve sosyal konut arzı yapabilen mekanizmalar, o günlerin şartları dahilinde yoğun emeklerle hayata geçirildi.

4- 1960’lardan 1980’lere kadar Türkiye GSYH’nın yüzde 6’sı kadar payı konut finansmanı ve konut üretimine ayırdı.

5- Emlak ve Eytam Bankası, TOKİ gibi kurumlar planlama mantığı ile hareket etti. Sosyal konutlar üretti. Topluma arz etti.

6- AKP döneminde DPT kapatıldı. Planlama anlayışı terk edildi. TOKİ ve Emlak GYO, sosyal konut üreten ve konut maliyetlerini ucuzlatacak önlemler alan birer planlama kurumu olmak yerine, kat karşılığı ve hasılat paylaşımıyla uygulama yapan birer müteahhitlik kurumuna düşürüldü.

"EN ZENGİN YÜZDE 5 SERVETİN YÜZDE 59'UNA SAHİP"

7- Plansız lüks konut üretimi, konut maliyetlerinin artışı, yabancılara konut satışı nedeniyle halk konut almayı geçtim kiralık konut bulamaz oldu.

8- Bankacılık sistemimizdeki toplam mevduatın yüzde 70’i yaklaşık 1 milyon mudiye ait. Yani toplumun çok önemli bir kısmı konut kredisi kullanamıyor, yanından bile geçemiyor.

9- Bugün Türkiye nüfusunun en zengin yüzde 5’i toplam servetin yüzde 59’una sahip. Konut kredisini bu kesim kullanıp varlık sahibi oluyor."

Gökçe, eleştirlilerini sıraladığı açıklamasında şöyle devam etti:

VARLIK TRANSFERİ ELEŞTİRİSİ

"Sonuçta:

AKP döneminde uygulanan politikalar nedeniyle halk mülksüzleşti, belli bir zümre varlık transferi ile zenginleşti.

AKP döneminde vatandaş konut sahibi olmayı bir yana bıraktım, başını soktuğu evinden de oldu.

"İSTANBULLULAR HESAP SORACAK"

Altı sıfır atarak yola başlayan AKP’nin uyguladığı politikalar nedeniyle Türk Lirası değer ve gücünü kaybetti. Halkın alım gücü düştü. Türkiye fakirleşti. Yüksek enflasyon ve yüksek konut fiyatları geniş halk kesimlerini barınma krizine mahkum etti.

Maharet konut kredisi ile milleti borçlandırmak değil, sosyal konut üretip arz ederek halkın ev sahibi olmasını sağlamak.

Halkı mülksüzleştirirken, İstanbul’un kent rantıyla sermaye transferi yapıp, plansız yapılaşmayla kente ihanet eden bu zihniyetten 31 Mart seçimlerinde İstanbullular hesap soracak."