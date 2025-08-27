Buğra Kavuncu'dan 'memur zammı' tepkisi: 'Dağ fare doğurdu!'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından dün Büyük Taaruz Zaferini kutlamak için yapılan paylaşımda Atatürk'ün fotoğrafını kaldırmasına tepki gösteren Kavuncu, "Bu işin arkasında kim var, sorumluları kimler, bunu kimler tezgahladı, bunun bir an önce tespit edilip soruşturmanın tamamlanmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu ile ilgili bu şekilde bir girişimde bulunulması kabul edilemez. Atatürk'e yönelik saldırılar hiçbir dönem bu kadar yoğun olmamıştır. 23 yıllık AKP iktidarında Mustafa Kemel Atatürk'e olan sevgi de yine çok daha fazla artmıştır" diye konuştu.

"BU ZAMMIN ANA SORUMLUSU DA YİNE BU İKTİDARDIR"

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026 ve 2027'de yapılacak zam kararına ilişkin de konuşan Kavuncu, şunları söyledi:

"Dün açıklanan rakam kabul edilemeyecek bir rakamdır. Aradaki fark çok büyük. Yetkili sendika iki yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu açıklanan rakamda refah payı yoktur, geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenleme de yoktur. Seyyanen zam sözü de yerine getirilmemiştir. Bir büyük yalan daha bu şekilde ortaya çıkmıştır. Kira yardımı bu açıklanan pakette yer almadı, sözleşmeli personele vaad edilen kadro da bu paket içerisinde yer almamıştır. Adeta bir büyük hayal kırıklığı olmuş dağ fare doğurmuştur.

Kur Korumalı Mevduatı (KKM) artık kaldırdıklarını büyük bir müjdeyle ilan ettiler. KKM gelirken de yine bunu büyük bir coşkuyla anlatmışlardı. Mehmet Şimşek kendinden önce iktidarın yapmış olduğu bu uygulamanın ne kadar büyük bir hata olduğunu ifade etmiştir. Bu hatalı uygulamanın 60- 70 milyar dolar civarında yükü olduğu aşikardır. İktisatçılar bu uygulamanın yanlışlığını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 'bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programı kötülüyor' demişti. Acaba Sayın Mehmet Şimşek sahibinin sesiyle mi konuşuyor, mandacı mı, bir müslüman değil mi nas'a uymuyor mu? Bunu bu hükümetin cevaplaması lazım. Dün memurumuza verilen adeta sadaka niteliğindeki bu zammın ana sorumlusu da yine bu iktidardır. Sizden af dilemesi lazım.

"VERMENİZ GEREKEN ZAMMI DA GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE VERİN"

"2021 yılının Eylül ayında 100 liraya doldurduğunuz bir sepeti bugün ancak bin 413 liraya doldurabiliyorsunuz. Bir de bugüne kadar memura, işçiye verilen zamma bakın. Milletin nasıl ezildiği ve fakirliğe mahkum edildiği çok net ortada. Sayın Şimşek çıkıp net bir açıklama yapmalıdır. Bizim yaptığımız açıklamalarda 70 milyar dolarlara varan bu rakamların KKM'nin bu ülkeye yükünün ne kadar olduğunu açıklamalı ki biz de AKP Genel Başkanının hatalı politikaları sonucu bu milletin ödemek zorunda olduğu bedelin ne olduğunu net olarak görmüş olalım.

Biz enflasyonun doğru ölçülmesini istiyoruz. İkincisi; enflasyonla ilgili tahmininizi doğru yapın. Üç; bu verileri sağlıklı bir şekilde açıkladıktan sona memurumuza vermeniz gereken zammı da gerçeğe en yakın şekilde verin. Bu bir rezilliktir. OECD'ye üye ülkelerin ortalama enflasyon oranı ortada hepsi tek haneli biz hala bugün çok yüksek oranlarla boğuşuyoruz."

"GÜVENSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE YATIRIM OLMAZ, HUKUK OLMAZ"

"Bu ekonominin getirdiği başka sosyal problemlerimiz de var. Ekonomideki bozukluk Türkiye'de evde oturan başı boş bir erkek sorununu da beraberinde getiriyor. Çeteleşme çok ciddi oranda artmış durumda. 18 milyon gencimizin 5 milyon kadarı kayıt dışı yani ne eğitimde ne işte. Avrupa Birliği oranlarının neredeyse iki katı. Bunun üstüne ekonomik yoksulluğu eklediğiniz zaman çeteleşme başlıyor ve hepimiz güvenlik konusunda büyük bir endişe duyuyoruz.

Bununla beraber infaz yasalarımız, cezaevlerinin suç üreten bir yer haline gelmesi de beraberinde Türkiye'de güvensiz bir ortam yaratıyor. Güvensizliğin olduğu yerde yatırım olmaz, hukuk olmaz. Siyaset kurumu ve yargının yozlaşmasının bedelini bu millet en acı ve en trajik şekilde ödemektedir."

"ASIL IRKÇILIK SİZLERİN YAPTIĞIDIR"

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, "Fırat ve Dicle havzasındaki boşalan köylere Uygur ve Kırgızların yerleştirilmesi" yönündeki önerisine gelen tepkilere yanıt veren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hakikaten ırkçılık yapan, bölücülük yapan birtakım mihraklar ağza alınmayacak şeyler söylediler. Bu cümlelerden rahatsız olanlar 75 Ahıska Türkü gelecek diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Suriye'den geçici koruma kapsamında gelen göçmenlerle ilgili tek cümle kurmayan ve en liberal tezleri savunanlar.

Siz belli bir zümrenin gelmesine ses çıkarmayıp belli bir grubun gelmesi söz konusu olunca bunu 'ırkçılık, bölücülükle' suçluyorsanız bu koca bir aldatmacadır. Asıl ırkçılık sizlerin yaptığıdır. Bu ülke sınırları içerisinde bir başka özerk bölgenin bayrağıyla miting yapanlar burada bu konularda söz söyleme hakkına sahip değiller. TBMM'de Ermeni soykırımından bahsedenler bu konuda söz söyleme cüretinde bulunamazlar."