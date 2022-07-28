Buğra Kavuncu'ya tebligat: Örgütün suikast listesindesiniz

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:40

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz cumartesi günü iki polisin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun evine giderek kritik bir bildirimde bulunduğunu kaydetti .

Tekirdağ'da yakalanan bir PKK üyesinin, Kavuncu'nun örgütün suikast listesinde olduğunu söylediğini belirten Saymaz, tebligatı şöyle aktardı:

'Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/119429 sayılı soruşturma evrakında gizli tanığın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde vermiş olduğu beyanlarında PKK içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla ilgili çeşitli beyanların yanı sıra PKK/KCK terör örgütü tarafından saldırı yapılacağı konusunda beyan olan isimlerden Kavuncu’nun can güvenliği ile ilgili olarak…'

Bu yazıyla Kavuncu’ya, ulaşabileceği üç telefon numarası verildi. Koruma talebi için valiliğe başvurması gerektiği belirtildi.

İKİ KORUMASI GERİ ÇEKİLMİŞTİ: 'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE DEĞİL'

Kavuncu’nun iki koruması, 'Terör örgütlerinin hedefi durumunda olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı' ve 'hedef kaydı yoktur' denilerek, iki buçuk yıl önce geri çekilmiş ve sokak ortasında yumruklandığı halde verilmemişti.

Koruması, Kavuncu’nun açtığı dava sonucunda ve mahkeme kararıyla dört ay önce iade edildi.