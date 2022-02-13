İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı

13 Şubat 2022 Pazar, 17:37

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumun iyi olduğunu belirten Kavuncu, bir süre sahada olamayacağını ifade etti.

AŞI VURGUSU

Kavuncu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Son yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım. Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin."