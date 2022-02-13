İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kavuncu, “Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım” açıklamasında bulundu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık durumun iyi olduğunu belirten Kavuncu, bir süre sahada olamayacağını ifade etti.
AŞI VURGUSU
Kavuncu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Son yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım. Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin."
Son yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) February 13, 2022
Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım.
Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin.
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