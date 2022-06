İYİ Partili Buğra Kavuncu, 2023 seçimleri öncesi görüşlerini Cumhuriyet’e anlattı: 'Ziyaretler miting gibi'

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

2023 yılında yapılması planlanan seçimlere yaklaşık bir yıl kaldı. İstanbul seçimin kaderini belirleyecek kentlerin başında geliyor. İYİ Parti de seçimin en kritik partilerinden. İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Türkiye’nin gündeminde yer alan konulara ilişkin partisinin görüşlerini Cumhuriyet’e anlattı.

- Seçimlere ilişkin somut hedefleriniz nelerdir?

İlk hedefimiz, genel seçimlerde partimizi bir önceki seçimde almış olduğu oyun üzerinde bir oya kavuşturmak. Yapılan anketlerde de bu amacımıza hızla ilerlediğimizi görüyoruz. 2018’e göre özellikle İstanbul’da oylarımızın çok arttığını görüyoruz. Son olarak KONDA’ya yaptırdığımız ankette yüzde 17’ye yakın oranda çıktı. Türkiye genelinde İYİ Parti’nin oylarındaki artış İstanbul’da da gözüküyor. Henüz beşinci yılını doldurmamış bir siyasi partinin istikrarlı bir şekilde oylarını artırıyor olması başarıdır. Kararsızlar çıkartıldığında dahi yüzde ellinin üzerinde bir artış olduğu görülüyor. Genel seçimlerdeki öncelikli hedefimiz de bu doğrultuda oy oranımızı artırıp milletvekili sayımızı ikiye katlamak. 2023 seçimlerinden 8 ay sonra da yerel seçimler yapılacak. Bu yerel seçimlerde oldukça iddialıyız. Oy oranlarımızı 2018’in en az üç katına çıkartıp Ankara’dan İstanbul’a gidecek milletvekili sayımızı olabildiğince yüksek tutup, yerel seçimlerde de İstanbul’da birçok ilçede belediye başkanı çıkartmak öncelikli hedeflerimiz.

- Meral Akeşener sık sık yurttaşlarla bir araya geliyor. Sokakta İYİ Parti’ye tepkiler nasıl?

Tüm ziyaretler mitinge dönüşüyor. O insanlar taşımalı değil, kesinlikle organik, genel başkanımızın ziyaretini duyup isteyerek gidiyor. Muazzam bir performansla gitmediği il, ilçe kalmadı. Ziyaretleri binleri geçti. Bu ziyaretleri çok önemsiyorum çünkü insanları duyuyor, dinliyor ve ne istediğine, ne hissettiğine kulak veriyor. Partilerin genel merkezlerinde hangi konuya öncelik verileceğini belirlemek çok önemli. Karar alınırken vatandaşın sıkıntısını bilmeniz lazım. Çok şanslıyız çünkü bunu sık sık hatırlatan bir liderimiz var.

ŞAİBEYE GEÇİT YOK

- Seçim güvenliği konusunda önlemleriniz neler?

İstanbul’da siyaset akademisi olarak yürüttüğümüz bir yapımız var. Siyaset akademisinde sandıklarda görev alacak kişilere eğitim veriliyor. Provokasyona veya sahada karşılaşılabilecek gergin tarışmalara karşı nasıl tepki verileceği anlatılıyor. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde, iki binden fazla teşkilat mensubumuzun olduğu bir yerde her an her şeyle karşılaşma ihtimaliniz oluyor. Biz bu konuda çok hırpalanmış bir partiyiz. Çok iftiralara uğradık. Dördüncü yılımızı bitireceğiz. Teşkilatlar olarak zaman zaman zorlu ortamlarda bulunsak da vatandaşımızı incitecek bir şey yapmadık. Yüz bin üyemize, sandıkların yüzde 80’ine yakınında sandık görevlilerimizi belirledik. Altılı masa olarak bu noktada koordineli çalışmalar da yürütülüyor. Tüm Türkiye’de ıslak imzalı tutanaklar ellerimizde olacak. Herhangi bir şaibeli duruma müsaade etmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta İstanbul’da hak edilmiş seçimi belediye başkanının elinden almasına nasıl müsaade etmediysek, yine etmeyeceğiz.

- İYİ Parti çok yakın bir tarihte 100 bin üyeye ulaştı. Sıradaki hedefiniz nedir?

100 binden daha yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İYİ Parti olarak Anlat İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinin tüm mahallelerine gidiyoruz. Ziyaretlerde mahalle başkanları ev sahipliği yapıyor. Geçen günlerde Bakırköy’ün her mahallesinde saat 12.00’den akşam 20.00’ye kadar mahalleliyle bir araya geldik. Hedefimiz bunu seçime kadar devam ettirmek. Çünkü biz böyle bir devlet hayal ediyoruz. Her bakan, her bürokrat kendi alanıyla ilgili konuşabilmeli. Herkesin görev ve sorumluluklarını iyi bildiği ve bu alanın dışına çıkmadığı. Tüzüğümüze baktığımızda asli vazifemiz şu partimizin ürettiği politikaları seçmenimize ulaştırmak seçmenin de beklentilerini anlatmak. Sahada yurttaşlardan topladığımız bu bilgileri partimizin ilgili kurumlarına doğru politikalar üretebilmek için iletiyoruz. Birinci konu ekonomi. Son zamanlarda da sığınmacı sorunu öncelikli olarak karşımıza çıkıyor. Yakında bu verileri kamuoyuyla paylaşacağız.

"KAFTANCIOĞLU KARARI ENDİŞE VERİCİ"

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Hukukun üstünlüğünü herkesin içine sindirmesi ve neyi ifade ettiğini herkesin çok iyi anlaması lazım. Hukuksuzluğun kime yapıldığının bir önemi olmamalı. Hukuksuzluk kime yapıldı diye değil nerede yapıldı diye sormalısınız. Konu ne olursa olsun. İdeolojisi sizin hoşunuza gitmeyebilir ancak hukuksuzluk olan yerde sesimizi çıkartmak mecburiyetindeyiz. Mevkidaşımın da çok uzun süre önce attığı tweetler üzerinden ceza almasının hukuksuzluk olduğunu ve ifade özgürlüğüne ters olduğunu söylüyorum. Karar açıklandığında da CHP İl Başkanlığı’na giderek yaşananlardan duyduğum üzüntüyü bizzat ifade ettim. Siyaset eliyle muhalif sesleri susturma politikasına karşı mücadelesinde yanında olduğumuzu kendisine ilettim. Bir siyasi parti mensubunun, bir yöneticinin böyle bir muamele görmesi ülkemiz açısından endişe verici. Siyasetçinin muhafaza edilmesi lazım. Teröre, şiddete bulaşmadığı sürece her şeyin söyleyenebildiği ortamı devlet engellemek yerine açmalıdır.

"SIĞINMACILARI TAŞIYACAK İMKÂNIMIZ YOK"

- Sığınmacı sorununa ilişkin İYİ Parti’de sizin de içinde yer aldığınız bir komisyon kuruldu. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Onun başkanlığı ve genel başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında yaptığımız çalıştayda söylemiştik. Türkiye’nin, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusunu taşıyacak ne kapasitesi ne de imkânı var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu problemi başımıza musallat edenin AKP olduğu ne yazık ki unutuluyor. Bu problemi mevcut iktidar getirmiştir ve Türkiye’nin beka problemidir. Türkiye’nin demografik yapısı değişme tehdidiyle karşı karşıya. 2050 yılında 35 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunu anlatıyor olmak yabancı düşmanlığı olarak anlaşılmamalı. 10 bin mülteci Avrupa’nın kapısına dayandığında ortalık ayağa kalkıyor. Dünyada bu kadar nüfus kabul eden bizden başka ülke yok. Güvenlik, demografi, insan hakları, uluslararası ve ekonomi gibi tüm boyutlarıyla değerlendirilip tartışılması gerekiyor. Nefret ve öfke dili yaratarak çözmeye kalkanların, hadiseyi daha da çözümsüzleştirme niyeti olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar gelmişler. Gelmesine sebep olan da bugünkü iktidar ve bu insanların bir an önce de dönmesi lazım. Bu gerçekliğin içinde buradaki insanları hedef göstererek, istenmeyen bir takım hadiselere yol açarak gerginlik yaratılırsa mesele daha büyük zarar verecek noktalara gelecek. İYİ Parti olarak bunları göz önünde bulundurarak ülkenin bekasınden ve geleceğinden taviz vermeyen bir çözüm önerisi üzerinde çalışıyoruz. Yakında da neticelendireceğiz.

"BİR ARAYA GELİRİZ"

- 6’lı Masa’nın bileşenlerinin il başkanlarıyla buluşuyor musunuz, gündemleriniz neler oluyor?

Bireysel olarak görüşüyoruz ancak özel olarak 6’lı bir araya gelme durumumuz hiç olmadı. Genel merkezlerimiz böyle bir karar aldığında bir araya geliriz. Özellikle çok önemli olan sandık güvenliği konusunda genel merkezlerimizin mutabık kalacağı bir şekilde ve takvimde il ve ilçe teşkilatları olarak bir araya gelebiliriz.