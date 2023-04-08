Buket Aydın muhalefeti hedef aldı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:32

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:57

Kanal D Haber’de sunuculuk yaptığı dönemde tanınan Buket Aydın ‘Haber Et’ isimli YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşması sırasında muhalefeti hedef alan Aydın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmediği için lince maruz kaldığını iddia etti.

‘NEREYE OY VERECEĞİMİ NEREDEN BİLİYORSUNUZ’

Tarafsız olduğunu vurgulayan Buket Aydın, “Ben Sayın Erdoğan’ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu’nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi ‘Şu partiye oy vereceğim’ de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?" diye konuştu.

‘GÖZÜNÜZE PERDE İNMİŞ’

Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu zihniyetle ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Gözünüze perde inmiş. Sayın Tayyip Erdoğan’a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik gelsin. FETÖ’cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum. Ben buna hayır diyorum.”