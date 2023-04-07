Bahçeli Akşener'i hedef aldı: 'Çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atması saygısızlıktır'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 21:13

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 21:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti saldırısını görmezden gelerek Akşener'e yüklendi.

Meral Akşener'in TBMM Grup toplantısındaki 'mermi' tepkisini eleştiren Bahçeli, "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir aldatma, istismar, hezeyandır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunu "tesadüfi" bir olayla açıklamıştı.

Duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında kendisini suçlayan Erdoğan'a tepki göstermiş, Meclis'te temsili mermi fırlatmıştı.

Akşener bu sırada şunları söylemişti:

"Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!"

