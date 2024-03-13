Buket Aydın: 'Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim'

Canlı yayında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'u ağırlayan Buket Aydın'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözleriyle gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:14
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Haber Global'de 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programını sunan Buket Aydın, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.

Aydın, geçtiğimiz Haziran ayında YouTube kanalında yayın yaparken Ekrem İmamoğlu ile ilgili yılan taklidiyle çok konuşulmuştu.

Murat Kurum'un konuk olduğu programda ise yine Ekrem İmamoğlu'na taş geldi.

"OYUM SİZE DEĞİL EKREM BEY"

Buket Aydın, "Oyum da size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim" diyerek seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.


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