Buket Aydın: 'Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:14

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:14

Haber Global'de 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programını sunan Buket Aydın, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.

Aydın, geçtiğimiz Haziran ayında YouTube kanalında yayın yaparken Ekrem İmamoğlu ile ilgili yılan taklidiyle çok konuşulmuştu.

Murat Kurum'un konuk olduğu programda ise yine Ekrem İmamoğlu'na taş geldi.

"OYUM SİZE DEĞİL EKREM BEY"

Buket Aydın, "Oyum da size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim" diyerek seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.