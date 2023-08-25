Buket Aydın: Yerel seçimleri kazanacağız derse, bu kez Kılıçdaroğlu'na gülerim
Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, "Kılıçdaroğlu ile 2019'da dalga geçmedim ama 2024 yerel seçimlerini kazanacağız derse bu sefer gülerim" açıklamasında bulundu.
31 Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na güldüğü anlarla akıllara kazınan sunucu Buket Aydın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Aydın, "Kılıçdaroğlu ile 2019'da dalga geçmedim ama 2024 yerel seçimlerini kazanacağız derse bu sefer gülerim" ifadelerini kullandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Düşük faizli konut kredisi geliyor
- Dondurma kazandığını zannetti, hayatının şokunu yaşadı
- Öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu
- Hastane girişine yoğun önlem
- Sabancı çifti kaza geçirdi!
- Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı
- 12 yıldır değişmeyeni yazdı: Evime kim girdi?
- Diyanet personeline yüzde 100 zam!
- İmamoğlu davasında kritik gelişme