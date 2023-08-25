Buket Aydın: Yerel seçimleri kazanacağız derse, bu kez Kılıçdaroğlu'na gülerim

Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:38

Güncelleme: 25.08.2023 - 23:38

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na güldüğü anlarla akıllara kazınan sunucu Buket Aydın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Aydın, "Kılıçdaroğlu ile 2019'da dalga geçmedim ama 2024 yerel seçimlerini kazanacağız derse bu sefer gülerim" ifadelerini kullandı.