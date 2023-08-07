Özgür Demirtaş'tan 'Hiç Çeşme'ye gitmemiş' diyen Buket Aydın'a: 'Kredi kartım bana ait'
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından kendisine göndermede bulunan Buket Aydın'a yanıt verdi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Buket Aydın'ın kendisine yaptığı göndermeye sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Aydın, Demirtaş'ın Yunanistan adalarından yaptığı tatil paylaşımlarını alıntılayarak "Hiç Çeşme’ye gitmemiş herhalde…" notuyla paylaştı.
DEMİRTAŞ'TAN AYDIN'A YANIT
Özgür Demirtaş ise daha önce Aydın'ın gündeme geldiği "patronunun kredi kartını kullandığı " iddiasına gönderme yaparak, "Kredi kartım bana ait" yanıtını verdi.
Kredi kartım bana ait…— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 7, 2023
AYDIN'DAN YANIT
Demirtaş'ın 'Kredi kartım bana ait' yanıtının ardından Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim. Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz... Zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye’de hiç bir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. Ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar"
Yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. @ProfDemirtas Ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar :)— buket aydın (@buketaydin) August 7, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- Uzman doktor bulunamıyor!
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası