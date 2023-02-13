Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'seçim' iddiası: 'En az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek...'

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından; seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:18
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'seçim' iddiası: 'En az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek...'
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili vurdu. Felakette şu ana kadar 31 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilan edilirken; normal şartlarda 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçime ilişkin de olası senaryolar konuşulmaya başlandı.

'EN AZ 6 AY, MUHTEMELEN 1 YIL'

Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazdı.

'YSK'YE PASLAYACAKLAR'

İktidar kanadının, seçimleri erteletme işini YSK’ye havale edeceğini yazan Altaylı, işletilmek istenen sürece dair şunları kaydetti:

“Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, dört ilde tamamen altı ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.”


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