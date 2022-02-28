Bülent Arınç'ın hedefi Recep Tayyip Erdoğan: Birileri 'ben ekonomistim' diyor...

28 Şubat 2022 Pazartesi, 14:38

AKP'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Konya’da katıldığı etkinlikte isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'nin aktardığına göre genç hukukçularla buluşan Arınç, ‘’Siyasetin dili nezakettir. Siyasetin dili geneli kucaklamaktır. Siyasette şiddetin dilini kullanamazsınız. Şiddetin dili tehdittir, hakarettir, kötülemektir" derken Erdoğan'a da göndermede bulundu.

Arınç, "Birileri 'ben ekonomistim' diyor, ben de kendime iyi bir hukukçuyum' diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim, hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değildir. Televizyon programlarında öyle soytarı adamlar izliyorum ki ben altında profesör yazıyor, hukukçu yazıyor. Hukuk bir misyondur, yani ölçüsü olan bir şeydir’’ dedi.

"KURULAN ÜNİVERSİTELER EĞİTİM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Eğitim sistemini de eleştiren Arınç, “Şu anda bildiğim kadarıyla 100’ün üzerinde hukuk fakültesi açıldı. Bence iyi olmadı. Türkiye’nin her yerine üniversite açmak da iyi olmadı. Bunlar da benim hükümetim zamanında oldu. Yani iddiamız herkes kendi memleketinde okuyacak haline gelmesiydi. Hakkârili, Hakkâri’den kalkıp İstanbul’a gitmesin. Hakkari’de üniversite kuralım anlayışındaydık. Onu başardık. Ama eğitim-öğretim durumu, eğitim kalitesi ona göre. Şimdi benim Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ni açtılar, üniversiteye dekan bulamıyorlar. Bir yardımcı doçent bulmuşlar, ona da istediği parayı vermiyorlar. Biz zaten vakıflardan finanse ediyorduk üniversiteyi. Yani iyi olanları diğer ana üniversiteler kapmışlar. Ama avukatlar girmeye başladı, başkaları girmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"TERÖR OLDUĞU YERDE DURUYOR"

Terörle mücadele konusunda da mesajlarda bulunan Arınç, "Biz bu terör bataklığını kurutmazsak sinekleri öldürmekte meşgul olamayız deyip "Toplum cinnet geçiriyor. Yani ceza aynı zamanda sosyolojidir. Toplum sosyolojik intihar içerisinde. Suç üretiyor, suçlu üretiyor her gün. Biz bataklığı kurutmazsak sinekleri öldürmekte meşgul olamayız. Ben eskiden terör konusunda konferanslar verirken çözüm sürecini bize havale etmişlerdi. Biz bunları anlatırdık. Ortada bir bataklık var biz elimize bir şey almışız, çat pat sinek öldürüyoruz. Terörün on tane sebebi var. Bunları ortadan kaldırmazsan terör üremeye devam eder. Terörle mücadele ayrıdır, teröristle mücadelede ayrıdır. Bu gün kuvvetli, kudretli İçişleri Bakanı’mızın yaptığı teröristle mücadeledir. Bugün şurayı bombaladık, bugün dört tane terörist öldürdük, bu gün şunu yaptık. Peki, terör nerde? Terör olduğu yerde duruyor. Türkiye'den güney sınırlarımıza kaydı. Buradaki sayısı 3.000-4.000’den 300’e indi, oradaki terör sayısı 30.000’e çıktı" değerlendirmesinde bulundu.



