Bülent Arınç'tan '15 Temmuz' açıklaması: 'Meydanlara inecektim, istihbarat uyardı'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:27

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın düzenlediği "Olağanüstü Hal Hukuku” başlığıyla düzenlenen konferansta konuştu. Yaklaşık bir saat kürsüde kalan Arınç, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın "KHK’lar bir faciadır” başlığıyla yayınlandığını hatırlatan Arınç, "Büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı” dedi.

Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün neden meydanlarda görünmediğine ilişkin ise "İstihbarat geldi, ‘Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız’ dedi" açıklaması yaptı.

Arınç'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İSTİHBARAT GELİP UYARDI: 15 Temmuz’da 'Ne olduğunu tam bilmiyorum’ diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü. Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam 'Bu FETÖ’cü’ diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz’dan sonra ‘meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak’ dedim. İstihbarat geldi, ‘Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız’ dedi.

EV SAHİBİ BİLE, KİRACISINI TAHLİYE ETTİRMEK İÇİN 'FETÖ’CÜ' DEDİ: YÖK’e, listeler gelmeye başladı. Üç-dört tane YÖK üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. ‘Bırakın bunun FETÖ’cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi’ dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. ‘O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı’ cevabını aldılar. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile, kiracısını tahliye ettirmek için 'Benim kiracım FETÖ’cüdür’ dedi.

MHP'YLE NEDEN ÇALIŞMIYORSUNUZ, BAHÇELİ'YE DE GİDİN: Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli’ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler.

GÖREVE İADE EDİLME MÜMKÜN: KHK’lar bir idari eylemdir. Basit bir kararnameyle bir iki maddelik bir kanun değişikliğiyle veya bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle beraat etmiş veya takipsizlik kararı almış olanların görevlerine iade edilmesi mümkün olabilir.