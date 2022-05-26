Bülent Arınç'tan 'AKP ekonomi için gelecek vadediyor mu' sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği’nden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'AKP ekonomiye ilişkin gelecek vadediyor mu?' sorusuna yanıt verdi.
AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TV5'de yayınlanan "4. Güç" programına katılarak Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir'in sorularını cevapladı.
Son dönemde AKP’ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği’nden istifa eden Arınç, Mustafa Deniz'in "AK Parti hükümeti ekonomiye dair bir gelecek vadediyor mu sizin gözünüzde?" sorusuna yanıt verdi.
"AÇIK YÜREKLİLİKLE VERECEK BİR CEVABIM YOK"
"Bu çok zor bir soru... Sorduğunuz sorunun cevabını benim bir AK Parti'li olarak, Ak Parti'de konuştuğu zamanda siyasette belirleyici bir insan olarak açık yüreklilikle verecek bir cevabım yok. Benim ancak bir temennim olabilir'' diyen Arınç, ''Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da AK Parti'li bütün dostlarıma da diyorum ki, 'Ekonomide düzelmeyi sağlamamız lazım. Sorunları görmezden gelemeyiz, halının altına süpüremeyiz. Elimizdeki bütün imkanları kullanarak bu işi düzeltelim, seçimin sonucu buna bağlı' diyorum. Onlar da 'Evet' diyorlar. Kendi bilgileri akılları, tecrübeleriyle de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu yaptıklarının ne kadar faydalı olduğunu uygulamalardan sonra göreceğiz. Herkes için yorum açık, benim cevabım bu kadar'' ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'NİN 'NATO'DAN ÇIKALIM' ÖNERİSİNE: BUNLARI ÇOK CİDDİ ŞEYLER OLARAK GÖRMÜYORUM
Arınç ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin NATO'dan çıkma ihtimalinin değerlendirilebileceği önerisine ilişkin soruya yanıt verdi.
"Bu değerlendirilecek bir şey değil. Beni mazur görün. Böyle yüksek siyasette benim aklım ermez" diyen Arınç, "Yani şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunlar çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor. Türkiye'de hukuk kırık dökük de olsa vardır. Adalet, yıpranmış da olsa vardı. Taşradaki hakimlerin verdiği kararları en sonunda Ankara'da Yargıtay'da inceleyecek, hakimlerimiz de var. Başta yapılan yanlışları sonunda düzeltebilecek. Ama tabii geçen zaman itibarıyla telafi çok zor olan hukuk katliamlarını yaşadığımız Türkiye'de onlara güvenebilirsiniz. Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir” ifadelerini kullandı.
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