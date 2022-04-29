Erdoğan’ın eski doktorundan çarpıcı 'Bülent Arınç' paylaşımı

29 Nisan 2022 Cuma, 16:46

Gezi Parkı protestoları sırasında Başbakan Yardımcılığı görevinde olan Bülent Arınç, karara bağlanan Gezi Parkı Davası ile ilgili, “Adalete, ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız var” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

"AKP GİDİCİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çömez, “Ergenekon davaları sürerken, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ diyen Bülent Arınç, Gezi davasında karar çıkınca, ‘Adalete, ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız var’ demiş. Bu büyük savrulmanın tek açıklaması var. Artık Arınç da ikna olmuş. AKP GİDİCİ…” ifadelerine yer verdi.

Çömez'in paylaşımı şu şekilde: