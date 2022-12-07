Bülent Arınç'tan AKP'li Zafer Işık'a tepki
AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'a, "Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum" dedi. Arınç, "Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e saldıran AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Arınç, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum .— Bülent Arınç (@bulent_arinc) December 7, 2022
Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
"MECLİSİMİZİN SAYGINLIĞINA BÜYÜK ZARAR VERDİĞİNE İNANIYORUM"
Arınç, şöyle devam etti:
- İki dönem TBMM Başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum.
"Meclis Başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı" diyen Arınç, "Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği belirtilmişti.
Kalbinde pil olduğu belirtilen Örs'ün pil değişikliği için bir gün yoğun bakımda uyutulacağı ifade edilmişti.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün kalbinin durma seviyesine geldiğini belirterek "Saldırı sonrasında başına yediği darbe sonrasında vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben revire eşlik ettim. EKG çekmelerini rica ettik, EKG'de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin bozulduğunu gördük. Derhal ambulansla Güven Hastanesi'ne getirmeye karar verdik. Orada bir ilaç uygulandı. Güven Hastanesi'ndeki yetkilileri arayarak kardiyoloji ve acil hocaların hazır olmalarını rica ettik. Yapılan müdahale kalbin, kalp ritminin geri dönderilmesi olarak bilinen kardiyoşok tedavisidir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda" ifadelerini kullanmıştı.
AKP'li Zafer Işık ise söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı’yla yaşandığını söyleyerek "Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.
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