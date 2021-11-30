Bülent Arınç'tan hakimlere 'damat' teşekkürü

30 Kasım 2021 Salı, 11:39

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, FETÖ davasında beraat eden damadı Ekrem Yeter’in kararının istinafta onaylanması üzerine konuştu.

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’e, “silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği” suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararı, Ankara Bölge Adliyesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulundu.

Konuyla ilgili Odatv'den Caner Taşpınar'a konuşan Bülent Arınç, “Süreci alnımızın akıyla geçirdik” dedi. Arınç açıklamasının devamında, “Mahkemesi iki buçuk sene sürdü, mahkeme bütün delilleri inceledi. Arkadan istinafa gitti, iki seneden fazla da orada değerlendirildi. Şimdi onama kararı verildi, bunun üzerine laf söylemek adalete, yargıya gerçekten müdahale etmektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Arınç şöyle devam etti:

“Bu anlamda hakimlere teşekkür borçluyuz, bütün delilleri incelediler, tanıkları dinlediler, öyle karar verdiler. İstinaf inceden inceye baktı. İstinaf 26 ayın sonunda karar verdi, birilerine susmak düşer. Çok şükür Ankara’da hakimler var. Rövanşist duyguyla hareket etmek çok yanlış. Süreci alnımızın akıyla geçirdik.”

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verilmişti.

Mahkeme, Yeter’in Bank Asya’ya para yatırmasını, FETÖ’nün 5 tepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatının bulunmasını, FETÖ iltisaklı dernekte yöneticilik yapmasını “örgüte sempati boyutunu aşmadı” diyerek suç saymamıştı.

Mahkemenin açıkladığı kararda, FETÖ davalarında sanıklara ceza çıkmasına gerekçe olarak gösterilen hususlar, Arınç’ın damadı Ekrem Yeter için neredeyse suç olmaktan çıkarılmıştı.

İDDİANAMEDE NE YAZIYORDU?

Ekrem Yeter, 5 Haziran 2017'de, Anakara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla “FETÖ üyeliğinden” tutuklanmış, 8 Haziran 2017'de tahliye edilmişti. Yeter’in üç günlük tutukluluğunun ardından hazırlanan iddianamede şu satırlar yer almıştı:

“Ekrem Yeter'in, terör örgütü tepe yönetiminde yer alan Cemil Koca, Tuncay Delibaş, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekelan, Süleyman Uysal, Akın İpek, Bajattin Karataş ile 766 görüşmesi olduğu… Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hâlâ evinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitap ve CD'lerini bulundurduğu… Bank Asya'da hesabı bulunan Yeter'in, örgüt elebaşı Gülen'in talimatı üzerine, 31 Aralık 2013- 24 Aralık 2014 tarihleri arasında ki hesabında 40. 993.52 Tl artış olduğu…”

Ekrem Yeter'in reddettiği ancak kendisiyle ilgili hazırlanan iddianamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada tanık olan eski Savcı Bayram Bozkurt (Erzincan Ergenekon'un Savcısı) 4 Aralık 2016 tarihli ifadesinde şunları anlatmıştı:

“… Konya'da 20 de 1'lik evlerde kaldığımız dönemde Meram Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahı olan soyadını bilmediğim doktor Ekrem isimli kişi, Konya'da ki FETÖ yapılanmasının mahrem sınıfının abisi olduğunu söyledi. Ekrem YETER, cemaatin kurmuş olduğu Uluslararası Tıp Örgütü (USAF) Başkanı oldu. Kendisi ile zaman zaman görüştüm. Dış Kapı Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölüm Başkanı iken, cemaat mensubu olan isimlerin Yüksek Yargı'ya seçilmesi için bana iletti. USAF'ın, uluslararası yapılanmada önemi vardır. Cemaate ait olan bu örgüte kayıtlı 20 bin civarında doktor var. Bunlar senelik izinlerinin yarıya yakın zamanlarını geri kalmış ülkelerde karşılıksız tıp hizmeti vermek yoluyla o ülkelerdeki üst düzey devlet adamlarının sempatisini kazanıp…”