Bülent Arınç'tan Sedat Peker iması
Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Arınç, Sedat Peker'e göndermede bulunarak, "Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" ifadelerini kullandı.
AKP kurucularından Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki Gör Beni programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker hakkında "Bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" sözlerine ilişkin Sedat Peker imasında bulundu. "Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum" diyen Arınç, "Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor" diye konuştu.
"BANA İFTİRA ATTILAR"
Arınç, bazı siyasetçi ve yazarların kendisini yok saymaya ve lekelemeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm. Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter"
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