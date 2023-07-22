Bülent Ecevit'in anıları yaşayacak

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Kayalıbağ Mahallesi’nde tarihi bir yapının restorasyonunun ardından oluşturulan müze ve kafenin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, konuklar ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Karalar, “Gurur verici bir gün yaşadık” dedi. Müzede Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’e ait eşyalar sergilenecek. Bülent Ecevit’e ait şapka, kravatlar, mont, kemer, son kullandığı sigara paketi ve çakmak müzede yerini aldı.

