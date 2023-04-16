DSP lideri Önder Aksakal: 'Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 14:19

Güncelleme: 16.04.2023 - 14:20

Demokrasik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini yönelik açıklamasına tepkiler sürüyor.

Aksakal'ın seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasına tepki gösteren ve aralarına genel başkan yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe'nin de dahil olduğu bazı isimler istifa etmişti.

"ECEVİT DE YAŞASAYDI CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLURDU"

Aksakal son olarak TV100'de Pınar Işık Ardor'un programında Cumhur İttifakı'nı neden tercih ettiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksakal, "Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" görüşünü savundu.

Aksakal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı. Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu."

Millet İttifakı'nı eleştiren Aksakal, "Bize göre Kürt sorunu yoktur. Kürt sadece Diyarbakır'da mı yaşıyor? İstanbul'da Kürt sorunu var mı? Neden Diyarbakır'da var? Bu emparyalistlerin Türkiye'yi bölme projesidir. HDP çıksın desin ki PKK bir terör örgütüdür. Anaysadan Türklüğü çıkarmayı öneren bir Masa var" dedi.

Önder Aksal, DSP'nden istifalarla ilgili soruya "DSP'den ayrılan yok. Görevlerinden ayrılanlar var" yanıtını verdi.

Önder Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Barajı geçen partiyle ittifak kuracağım denmesi hata. Bu kanun yanlış bir kanun. Her parti kendi görüşleriyle vatandaştan oy isteyebilir. Şimdi iktidar partisi dahi ittifaklar yapısına önem verip süreci yönetiyorsa ana muhalefet partisi dahil ittifaklara önem verip süreci yönetiyorsa DSP'de bir siyasi parti ve parlamento da yer almak ister.

* Hangi ittifak daha çok milletvekili çıkarırsa oradan ittifak kurar. Biz de bundan yaptık. Başka bir şans var mı? Bir milletvekilinin seçilebilmesi için 250 bin oya ihtiyacı var. Başka partilerin üye, seçmen tabanını biz bilemeyiz. Bir ittifak içinde yer almak zorundalılığı var.

"BİZE GÖRE KÜRT SORUNU YOKTUR"

* Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayılığı konusunda HDP'nin bir görüş beyanı oldu. "Biz aday çıkarmacağız" dediler. Kılıçdaroğlu da HDP'yi ziyaret etti. Çıkışında ilk lafı "Kürt sorununu parlamentoda çözeceğiz" oldu.

* Bize göre Kürt sorunu yoktur. Kürt sadece Diyarbakır'da mı yaşıyor? İstanbul'da Kürt sorunu var mı? Neden Diyarbakır'da var? Bu emparyalistlerin Türkiye'yi bölme projesidir. HDP çıksın desin ki "PKK bir terör örgütüdür.

* Anayasadan Türklüğü çıkarmayı öneren bir masa var. Millet İttifakı tarafındaki başat parti yani baraj sıkıntısı olmayan ve o masayı kuran parti biraz önce bahsettiğimiz konulara destek veren bir parti şu anda. AK Parti ise bu bahsedilenlerin hepsinin karşısında duran bir ana parti.

"DSP'DEN AYRILAN YOK"

* DSP'den ayrılan yok. Görevlerinden ayrılanlar var. Her siyasi partinin yönetim şekli vardır. Bir siyasi partinin mensubu bir başka partinin adayını destekleyemez. Eğer destekleyecekse bu partiden istifa edip o partinin yanında olması gerekir.

* DSP parlamenter sistemin yeniden düzeltilerek halka sunulması gerektiğine inanır. Bizim için bu önemlidir. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanı da revizyon gerektiğini söylüyor. Güçler ayrılığı ilkesinin tartışmasız uygulanması konusunda bir irade konulacaktır. Hit noktası 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olduğu tarihten itibaren Türkiye dış politikada küresel emparyalizme karşı çok ciddi direnç gösterdi.

"KÜFFARI KÜRESEL SİSTEME DEDİM"

* 6284 sayılı kanunla ilgili tartışmaları magazinsel görüyoruz. Bizim bir pazarlığımız olmadı. Bizim görüşlerimiz pazarlığa tabi değildir. Küffarı küresel sisteme dedim. Bu jargon İstiklal dönemi jargonudur. "Bu topraklara küffar postalı bastırmayacağız" denilmiştir. Biz de bu işgalcilere bu vatanı bırakmıyorum dedim diye karşı tarafın trolleri linçliyor. Sözcü TV'nın haber sunucusu "Ahlak yoksunu" diyor. DSP Genel Başkanı'nın zekatı sizin yedi sülalenize yeter. Kınıyorum.

* Selahattin Demirtaş, madem PKK'ya silah bıraktırma gücün var neden seçimi bekliyorsun? Kaldı ki sen gerçekten PKK'nın yöneticisi misin de silah bıraktırabileceksin? Bunu sorarlar.

"İLK TURDA BİTMELİ"

* Seçim birinci turda bitmeli. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı dış dünyaya karşı güçlü görünmek durumundadır. Bu güç nereden kaynaklanır? Halkından aldığı destekle. Dolayısıyla 1.turda seçilmelidir cumhurbaşkanı.

* Emperyal sistem burayı değiştirmeye çalışıyor. Şu an devletine 20 yıldır hakim bir Cumhurbaşkanı var. Macera arama lüksümüz yok. Sayın Tayyip Erdoğan'a oy vermek zorundayız. İlk turda bitmeli.

* Kadına şiddeti savunabilecek bir insan olabilir mi? Asla. Bunun için parlamentoda mücadele ederiz.