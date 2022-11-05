Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Ecevit mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 16. yılında eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen.' diyen, Kıbrıs’ın fatihi, Türkiye’nin Karaoğlan’ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının 16. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, "Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen" diyen, Kıbrıs’ın Fatih’i, Türkiye’nin Karaoğlan’ı, Genel Başkanım #BülentEcevit'i aramızdan ayrılışının 16. yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2022
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