Bulut: Yeni bir anlayış gerekiyor

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

İlk olarak neden bir değeşim istediklerinin çerçevesini çizen Bulut; CHP seçmenlerinin içinde bulunduğu ruh haline, partinin yıllardır kaybettiği seçimlere, mevcut yönetimin sağ danışmanlarla ve politikalarla oy kazanmaya çalışan stratejisine dikkat çekti.

“CHP neredeyse ana muhalefet kavramıyla özdeş hale geldi” görüşünü dile getiren Bulut, “Başarısızlık partinin üzerine yapıştı. ‘Kaybetmedik, kazanamadık’, ‘oyumuzu 3 artırdık 5 artırdık’ söylemleriyle, gerçeklerle yüzleşmekten kaçınan, seçmene hesap vermeyen bir anlayışla önümüzdeki yerel seçimlere gitmemeliyiz” dedi.

AKP iktidarının da Türkiye’yi bir kararlığa sürüklediğini söyleyen Bulut, “Halkın elinde avucunda kalan tek umut CHP’dir. Genel başkan adayımız Özgür Özel’in tespit ettiği seçmenle aramızdaki ‘duygusal kopuşu’ ancak değişerek, yenilenerek, Atatürk’ün altı ok’unun ilkelerinden ve sosyal demokrasiden ödün vermeden, kurucu değerlere olan bağlılığımızla aşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bulut şöyle konuştu:

“Partimizin, cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, işlemediğini her seçim sonucunda görülen mevcut politikaları bir kenara bırakıp yeni bir yönetim ve yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğu açık. Cumhuriyetin kurucu partisi sokağın, kendi örgütünün sesine kulak tıkayamaz. Kurultayda sokağın, örgütlerin, seçmenin ‘değişim’ sesine kulak vererek Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin ana taşıyıcısı CHP’yi ayağa kaldırmak zorundayız.”