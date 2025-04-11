Bunu da yaptı: AKP'li Başkan Tiryaki, çadırda eylem yapan işçilere saldırdı!

Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin işçilerin haklarını aramak için belediyenin yanına kurduğu direniş çadırıyla dalga geçmesinin ardından bugün de çadırda eylem yapan işçilere saldırdığı görüldü. Tiryaki’nin işçilere fiziksel şiddet uyguladığı da iddia edildi.

Bunu da yaptı: AKP'li Başkan Tiryaki, çadırda eylem yapan işçilere saldırdı!
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Emirhan Çoban
Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:27

Gazetemiz Cumhuriyet, dün Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin belediye yönetiminin haksız ve hukuksuz şekilde uyguladığı baskılara karşı işçilerin kurduğu direniş çadırıyla dalga geçtiğini gündeme getirdi. 

Haberde, Tiryaki’nin “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN İŞÇİLERE SALDIRDI

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP’li Tiryaki cuma namazına gittiği sırada belediyenin yanında çadırda eylem yapan işçilerin yanına uğradı. 

“Çadırın derhal kaldırılmasını” isteyen Tiryaki, işçilerle laf dalaşına girdi. 

Tiryaki’nin çadırda bulunan işçilere fiziksel şiddet uyguladığı da iddia edildi. 


Etiketler: #AKP #çadır

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