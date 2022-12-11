Burak Erbay: Son ağaç kesildiğinde paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu anlayacaksınız
CHP'li Burak Erbay, AKP’nin zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin, “Doğamızı, insanlarımızı yok edecek bu talan projelerinden vazgeçin. Gelin, daha temiz, ekonomik olarak zenginleştirecek projeler yapın. Son dere kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu anlayacaksınız ama o zaman çok geç olacak” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bugün yaptığı açıklamada, AKP milletvekillerinin imzasıyla dün TBMM’ye verilen ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayacak düzenlemeler de içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki gösterdi.
Erbay, şunları söyledi:
“ZEYTİNLERİMİZİN YOK OLMASINA KARŞIYIZ”
- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2023 yılının bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu rant faciasına karşı biz, halkın bütçesini savunmaya devam ediyoruz. Bu görüşmeler sırasında, dün gece ansızın mevcut iktidar partisi tarafından bir kanun teklifi verildiğini öğrendik. Kanun teklifine baktığımızda, zeytinlerimizi yok eden, maden şirketlerine topraklarımızı peşkeş çekmek isteyen bu yasanın yine gündeme alındığını gördük. Bunun yanlışını biz defalarca söylemiştik. Yargı, yönetmelikleri iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etmişti ama mevcut iktidar yine aynı senaryo ile karşımıza çıkıyor. Biz, ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanılmasına karşı değiliz, ancak 50 yıldır, 100 yıldır oradaki ailelere geçim kaynağı olan zeytinlerimizin ve bundan sonra da 50 yıl, 100 yıl daha ailelere bakacak olan zeytinlerimizin yok olmasına karşıyız. Topraklarımızın, ormanlarımızın, derelerimizin yok olmasına, su kaynaklarımızın yok olmasına karşıyız. AKP iktidarı, bu senaryoyu defalarca oynamaya çalıştı.
(Burak Erbay)
“SON AĞAÇ KESİLDİĞİNDE PARANIN YENİLEMEYECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAKSINIZ”
- Şu anda Orman Bakanı olarak görev yapan Vahit Kirişci’nin, Adana Milletvekili iken 2009 yılında benzer şekilde zeytinlerin sökülerek bu sahaların maden sahası yapılması için yasa teklifi verdiğini görüyoruz. Şu anda Düzce Belediye Başkanlığı yapan ve 2017 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Faruk Özlü’nün, yine Zeytin Yasası görüşülürken ‘Bu yasa 7 defa, 17 defa, 27 defa daha gündeme gelecek’ diye açıklamalarını biliyoruz.
- Soruyoruz buradan; AKP iktidarının zeytinle derdi nedir? Topraklarımızla, ormanımızla derdi nedir? Mevcut iktidara sesleniyoruz: Bu sevdadan vazgeçin. Doğamızı, insanlarımızı yok edecek bu talan projelerinden vazgeçin. Gelin, daha temiz, ekonomik olarak zenginleştirecek projeler yapın. Son dere kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu anlayacaksınız ama o zaman çok geç olacak. Çok geç olmadan AKP’nin yetkililerine sesleniyorum; bu yasa teklifini geri çekin.
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