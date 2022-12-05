Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne 'Zeytin Ağacı' sitemi

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu kimliği ile de ön plana çıkan Murat Boz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisine ödül verilmemesine gönderme yaptı. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Altın Kelebek'e sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:25
Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne 'Zeytin Ağacı' sitemi
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının 'en iyilerine' verilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi düzenlendi. Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi İnternet Dizisi" dalında ödüle layık görülen yapım "Dünyayla Benim Aramda" oldu.

SİTEM ETTİ

Murat Boz başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisi yerine "Dünyayla Benim Aramda" dizisine "En İyi İnternet Dizisi Ödülü"nün verilmesine imalı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"DİZİMİZE EN ANLAMLI ÖDÜLÜ İZLEYİCİLER VERDİ"

Murat Boz dizinin kapak fotoğrafını koyarak İngilizce yaptığı paylaşımda "Dizimize en anlamlı ödülü dünyanın her yerinden bizi milyonlarca saat izleyen seyircilerimiz verdi. Bu yüzden bizimle olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederiz, size minnettarız" mesajını yayımladı.

Ünlü ismin paylaşımı şu şekilde:


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