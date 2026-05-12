Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası partiden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP’ye katılacağını duyurmuştu.
Burcu Köksal bugün, yeni partisine katılışının resmen ilan edileceği AKP Genel Merkezi'ne görüldü.
Bu kapsamda gözler bugün saat 16.00'da AKParti’nin İl Başkanları Toplantısı’na çevrildi.
"Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme gerçekleştirdim" diyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bugün rozet takarak AKP'ye geçmesi bekleniyor.