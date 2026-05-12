Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde geldi

Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde geldi

12.05.2026 14:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde geldi

AKP’ye katılması kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da AKP Genel Merkez binasına geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası partiden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP’ye katılacağını duyurmuştu.

Burcu Köksal bugün, yeni partisine katılışının resmen ilan edileceği AKP Genel Merkezi'ne görüldü.  

Bu kapsamda gözler bugün saat 16.00'da  AKParti’nin İl Başkanları Toplantısı’na çevrildi.

"Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme gerçekleştirdim" diyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bugün rozet takarak AKP'ye geçmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Burcu Köksal #AKP Genel Merkezi

İlgili Haberler

CHP kurmaylarından 'Burcu Köksal' tepkileri: 'Kimisi şantaj karşısında hapsi tercih ediyor, kimisi de boyun eğiyor...'
CHP kurmaylarından 'Burcu Köksal' tepkileri: 'Kimisi şantaj karşısında hapsi tercih ediyor, kimisi de boyun eğiyor...' CHP MYK’nin 5 saat süren toplantısının ilk gündem maddesi AKP’ye geçmesi kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Köksal hakkında disipline sevk kararı çıkan toplantı sonrasında, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, “Parti değiştiren toplumun gözünde itibar kaybediyor. Sokakta CHP’ye büyük bir destek var. Kimisi şantaj karşısında hapsi tercih ediyor, kimisi de boyun eğiyor” dedi.
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Muhittin Böcek ve Burcu Köksal açıklaması
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Muhittin Böcek ve Burcu Köksal açıklaması Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, AKP’ye geçmesi kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile etkin pişmanlık başvurusunda bulunan Muhittin Böcek ile sert açıklamalarda bulundu.
Sera Kadıgil'i hedef almıştı: Burcu Köksal, bu sözlerden 2 hafta sonra parti değiştirdi
Sera Kadıgil'i hedef almıştı: Burcu Köksal, bu sözlerden 2 hafta sonra parti değiştirdi AKP'ye geçeceği kesinleşen Burcu Köksal, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Aldatıldım” sözlerine sosyal medyadan sert tepki göstermişti. Köksal, "Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti Meclisi'ne girdin. En acısı da tam da seçim öncesi partimizi bırakıp gitmendi" demişti. Köksal, bu sözlerden sadece 2 hafta sonra parti değiştirdi.