Burcu Köksal duyurmuştu: Afyonkarahisar Belediyesi'nin göçmenler için 25 kat artırdığı 'nikah ücreti' kararı yargıdan döndü

Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 08:52

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından alınan ve mülteciler için nikah ücretini 25 kat artırarak 10 bin liraya çıkartan kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında bu işlemin hukuka aykırılık gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği kararla ilgili yaptığı açıklamada, göçmenlerin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini ve bu tür hukuka aykırı kararlarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan 'Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10.000 liraya çıkarması' kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı.”

NE OLMUŞTU?

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mülteciler için nikah ücretini 25 kat artırarak 400 TL’den 10 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

Köksal, 31 Mart Yerel seçimleri kampanya döneminde yaptığı ırkçı açıklamalarıyla da gündem olmuştu.