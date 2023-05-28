Burdur Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:14

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:14

Burdur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BURDUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Burdur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BURDUR'DA NE KADAR OY ALDI?

Burdur'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55.83 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BURDUR'DA NE KADAR OY ALDI?

Burdur'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.17 aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BURDUR'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yüzde 51.71 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BURDUR'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da yüzde 40.89 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN BURDUR'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Burdur'da yüzde 6.57 oranla oy aldı.