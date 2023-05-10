2018 seçimlerinde Burdur'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Burdur'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Burdur seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Burdur seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:08
2018 seçimlerinde Burdur'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Burdur'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Burdur seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BURDUR'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 76.123

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 22.059

HÜR DAVA PARTİSİ - 571

VATAN PARTİSİ - 750

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.385

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 35.690

SAADET PARTİSİ - 2.699

İYİ PARTİ - 35.155

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BURDUR'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 BURDUR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BAYRAM ÖZÇELİK - AKP

YASİN UĞUR - AKP

MEHMET GÖKER - CHP


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