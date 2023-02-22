Deprem gönüllüsü Selin Top: 'Gelen çadırlara AFAD el koyuyor'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:48

Adıyaman’da Afet İçin Feminist Dayanışma Grubu’yla yardım çalışmalarına katılan gönüllü Top, bölgede enkaz altında kalanların kendi çabalarıyla çıktığını, insanlar cenazelerini de kendilerinin çıkardığını belirterek, “Hayatta kalanlara da insani yardımlar ya hiç ulaşmamış ya da geç ulaşmış. Hâlâ çadır sıkıntısı yaşanıyor. Birçok kişi sokakta kalıyor. Hava koşulları da oldukça sert” dedi.

İnsanların çadır bulamadığı için hasarlı evlere girip kaldığına dikkat çeken Top, “Gelip uzmanlar insanlara ‘eviniz az hasarlı’ demiş. Ama insanların güveni yok. Önceki gün yaşanan Hatay merkezli depremde az hasarlı denilen binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. ‘Evlerine girip eşyalarını almak isterken enkaz altında kaldılar’ denildi. O saatte kimse evine girmez. Zaten elektrikler yok. Az hasarlı denilen evler ne oldu da yıkıldı? Can kaybı yok ama binalar yıkıldı. Çadır bulunamayan aileler mecburen hasarlı evlerine girdi” ifadelerini kullandı.

"GELEN ÇADIRLARA AFAD EL KOYUYOR"

Adıyaman’da barınma sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Top, “Dayanışma için gönderilen bazı yardım çadırlarına AFAD el koyuyor. Bu çadırlara ne olduğunu biz bilmiyoruz. AFAD, kendi adı dışında başka bir kurumun, yapının veya kişinin bu çadırları kurmasına izin vermiyor” dedi.

Top, “Gittiğimiz köylerde hala su yok. Köylerin nüfusu inanılmaz arttı. Buradaki köylerde yardımlar muhtarlara bırakılmış, onlar da sadece kendi seçmenlerine dağıtmış. Birçok köye yardım gitmemiş. Biz dayanışma platformlarıyla ve çeşitli meslek birlikleriyle burada insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şehir merkezinde yoksul olan halk kaldı ve dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Neden bu coğrafya kaderine terk edildi? Canlı yayında bir sürü para toplandı. Deprem vergilerimizin nereye gittiğini bilmiyoruz” diye konuştu.