Farah Zeynep Abdullah'tan iktidara tek cümlelik soru: 'Çadırlar nerede?'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:41

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:42

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" dedi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan Farah Zeynep Abdullah, Hatay'da yaşanan çadır eksikliğine tepki gösterdiği paylaşımında, "Çadırlar nerede?" diye sordu.