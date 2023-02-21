Farah Zeynep Abdullah'tan iktidara tek cümlelik soru: 'Çadırlar nerede?'

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'a bir türlü çadır ulaşmadığına dikkat çekerek "Çadırlar nerede?" sorusunu sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:41
Farah Zeynep Abdullah'tan iktidara tek cümlelik soru: 'Çadırlar nerede?'
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" dedi. 

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan Farah Zeynep Abdullah, Hatay'da yaşanan çadır eksikliğine tepki gösterdiği paylaşımında, "Çadırlar nerede?" diye sordu.


Farah Zeynep Abdullah çadır

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