Burhanettin Bulut, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti: '11 tane ilaç kullanan Muhittin Böcek, tutuksuz yargılanmalıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 5 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde destek ziyaretinde bulundu. Bulut, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Tutuklu bulunan tüm belediye başkanları için hukuki bir uygulama olmadığı kanaatindeyiz. Bir soruşturma varsa da buna açığız. Bir mahkeme düzeneği yapılacaksa normal herkese nasıl uygulanıyorsa adaletli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Yoksa AKP’li bir belediyeye yapılanla bir CHP’li belediyeye farklı uygulamalar ya da farklı vatandaşlara uygulamalar olursa orada adalet olmaz” ifadelerini kullandı.

"TUTUKLAMA GEREKÇESİ DEĞİL"

Muhittin Böcek’in durumuna ilişkin Bulut, şunları aktardı:

“Muhittin Başkanı herkes tanır Antalya’daki vatandaşlarımız ona oy verenler, vermeyenler herkes Muhittin Böcek’in ailesinden, kendisinin 30 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıklarından haberdarlar. Demin içeride Antalya'ya kazandırdığı okuldan bahsetti. Tam 18 dönüm kendi ailesinden kalan arsayı eğitim için hibe etmiş. Yani ekonomik olarak herhangi bir ihtiyacı olan birisi de değil. Dosyası ile ilgili de konuştuk. Dosyasında Muhittin Böcek ile ilgili tek satır bile yok. Oradaki konular yine söylediğimiz gibi bir soruşturmaya tabi tutulabilir ya da soruşturulabilir bunda bir problem yok. Ancak tutuklama gerekçesi değil. Bizim talebimiz pandemi döneminde ağır bir hastalık geçirmiş bugün 11 tane ilaç kullanan Muhittin Böcek’in tutuksuz yargılanması bu da en insani bir talep. İç cephe tartışmaları var, güçlü iç cephe tartışmaları var ama ülkede böyle bir ayrımcılık, böyle bir adaletsizlik ile bu birlik sağlanmaz. Tekrar söylüyorum, içeride bulunan, cezaevinde bulunan belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, yol arkadaşlarımıza adalet talep ediyoruz."

"TOPLUMUN VİCDANI ZEDELENİYOR”

Ziyaretinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne giden Bulut, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile görüştü. Belediye ziyareti sırasında açıklama yapan Bulut, şunları söyledi:

“Bu sürecin bu hale geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Şu anda dosyasının bomboş olmasına rağmen tutuklu olacağını kimse düşünemezdi. Bu zor günleri başkanımız atlatacak. Nasıl pandemi döneminde o hastalığı mücadeleyle atlattıysa bu hukuksuzluğu da atlatacak. Hukuksuzluk öyle bir hale geldi ki artık; Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık ve diğer arkadaşların başına gelenler toplumun vicdanını zedeler hale gelmiş durumda.

"BUNLAR TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YAPILAN OPERASYONLARDIR"

Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, bürokratlarımız için biz soruşturma açılmasın demiyoruz ama bu süreç bir düşman hukukundan farklı değil. Hiçbir şekilde izah edilemez. Hiçbir şekilde toplumsal faydaya dönüşecek bir şey değil. Benim bulunduğum konum itibarıyla anketler sürekli geliyor. Bu yapılanların iktidara da bir faydası yok. Toplumun güven unsurunu zedeler. Dış yatırımların buraya yapılmasını engeller. Olumsuz herşeyi sayarsınız ama dersiniz ki bu kadar olumsuzluktan bir tane olumlu bir şey yok muydu iktidara yansıyacak. O yüzden de bunlar Türkiye’nin geleceğine yapılan operasyonlardır. Bu ülke bu mücadeleleri çok yaşadı, çok darbeler gördü bu da bir darbe. Şekil farklı olsa da vatandaş tarafından verilen devlet olanaklarının yargı tarafından kullanılması... Bu da devlet organizasyonunun en kötüsüdür."