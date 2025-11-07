Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burhanettin Bulut'tan Diyanet'e '10 Kasım' tepkisi: 'Bu ayıbın ve vefasızlığın sorumluları hem tarih önünde hem millet vicdanında hesap verecek'

7.11.2025 14:54:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 Kasım öncesindeki Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 Kasım öncesinde yayımlanan Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının geçmemesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Makam odasına Atatürk fotoğrafı asmakla, göz boyamakla olmuyor. Selefi Ali Erbaş’tan kalan kirli mirası, halefi de devam ettirdi. Atatürk’ün bizzat kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım öncesi bu yıl da Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı.

Atatürk’ün kurduğu kurumun, Atatürk’ü anmaktan kaçınması sadece nankörlük değil, bilinçli bir reddedişin, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Bu millet, Atatürk’ü hutbelerden silmeye çalışanlara rağmen, kalbinden, tarihinden ve vicdanından asla silmeyecektir. Bu ayıbın ve vefasızlığın sorumluları ise hem tarih önünde hem millet vicdanında hesap verecektir.

Ama unutmayın: Siz anmasanız da Atatürk’ün adı, milletin kalbinde, Cumhuriyet’in temelinde, bu toprakların her zerresinde ilelebet yaşayacaktır. Yazıklar olsun."

