Büro-İş Sendikası’ndan kafes eylemi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:48

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:12

Büro-İş Sendikası, iktidarın “Tasarruf tedbirleri” paketini yaptığı kafes eylemiyle eleştirdi. Eylemde Büro-İş Sendikası Genel Başkan Alay Hamzaçebi, hazırlanan kafes maketinin içerisine girerek basın açıklaması yaptı. Hamzaçebi, “Hükümet bir yandan Tasarruf Tedbirleri adı altında kamu çalışanlarının kazanılmış servis, mesai, lojman haklarını elinden alırken diğer taraftan yeni kamu binaları kiralayarak tutarsızlığa neden olmaktadır” dedi. Kamunun elinde bulunan kulanıma uygun binaları satarak kiralama yöntemine başvurmasını da eleştiren Hamzaçebi, Ostim Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet binasını örnek gösterdi. Hamzaçebi, “Burası İş merkezinin -1. Katta olup 10 yıldan fazladır kiralık. Aylık yüzbinlerce kira ödeniyor. Bu iş yerinin bir başka özelliği de var. İnsan sağlığı açısından bir çok olumsuzluklara sahip olmasıdır. Binanın sadece ön cephesi ışık almaktadır. Güneş zaten hiç almıyor. ‘güneş girmeyen eve doktor girer’ Sözünü tam da burası ifade etmektedir. Binanın ısıtma, havalandırma, soğutma sorunları var. İç bölümlerde görev yapan arkadaşlarımız ne gün yüzü görmekte ne de nefes alabilmekteler. Aldıkları nefes ise yemek, arşiv, rutubet, nem kokusu. Dolayısıyla bu iş yeri ‘Hasta Bina Sendromu’ kapsamındadır” ifadelerini kullandı.

"BİLDİKLERİ HALDE ÇÖZÜM ÜRETMEDİLER"

Sendika olarak bina koşularrının düzeltilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazdıklarını belirten Hamzaçebi, “Ostim SGM için yeni hizmet binasına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu sendikamıza bildirildi. Dikkat ederseniz çalışmalara başlandı denmiyor, devam etmekte olduğu söyleniyor. Çünkü idare önceden bildiği halde hiçbir çözüm üretmedi. Saraydan veya yukarıdan bakınca her şey güllük gülistanlık! Burası bildiğiniz mahzen. Söylentilere göre bu yerin sahibi iktidara yakın hatırlı bir kişiymiş.