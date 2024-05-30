Taksim Dayanışması’ndan Gezi'nin yıl dönümü için eylem çağrısı: Karanlık gider, Gezi kalır
Taksim Dayanışması, Gezi protestolarının 11'inci yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta tüm Taksim'e eylem çağrısı yaptı.
Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 11'inci yıl dönümü için çağrı metni yayımladı.
Sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:
11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıldönümünde,
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz:
KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!
11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıldönümünde,— Taksim Dayanışması (@taksimdayanisma) May 28, 2024
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz:
KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!#GeziyeÖzgürlük #Gezi11Yaşında pic.twitter.com/v7TIq3O6wZ
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