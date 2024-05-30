Taksim Dayanışması’ndan Gezi'nin yıl dönümü için eylem çağrısı: Karanlık gider, Gezi kalır

Taksim Dayanışması, Gezi protestolarının 11'inci yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta tüm Taksim'e eylem çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:42
Taksim Dayanışması’ndan Gezi'nin yıl dönümü için eylem çağrısı: Karanlık gider, Gezi kalır
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Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 11'inci yıl dönümü için çağrı metni yayımladı. 

Sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: 

11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıldönümünde,

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz:

KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!

31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!

 


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