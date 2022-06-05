Bürokraside hafta sonu depremi... Çok sayıda isim görevden alındı

05 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Hafta sonu bürokraside “görevden alma ve atama” depremi yaşandı. Şeker fabrikalarının bir bölümünün özelleştirilmesi sonrası şekerde ortaya çıkan krizin faturası Türkşeker Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan’a kesildi. Alkan görevden alındı. Yerine ise Muhiddin Şahin atandı. Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu. Türkşeker’de açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Atananlardan Adem Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mehmet Hasdemir de Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Mehmet Tunçak ise eski AKP milletvekili. Halen AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Tunçak’ın özgeçmişinde Golf Federasyonu Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gübretaş Yönetim Kurulu üyeliğine devam ettiği de belirtiliyor. Söz konusu isimlerin “çift maaş alıp almayacağı” merak ediliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM), aynı zamanda yönetim kurulu başkanı da olan Sait Kocabay vekâlet ediyordu. Kocabay, geçen hafta TBMM KİT Komisyonu’nda da genel müdürlüğü temsil etmişti. Dün genel müdürlüğe ve yönetim kurulu başkanlığına asaleten atama yapıldı. Hasan Gezginç, genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda daire başkanı olan Gezginç, aynı zamanda Sudan’da tarım hayaliyle kurulan ancak şimdiye kadar hiçbir faaliyette bulunamayan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Durali Koçak atandı. Koçak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yapıyor.