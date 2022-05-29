Vurgun sürüyor: 'Çift maaşlılara' 4 isim daha eklendi

29 Mayıs 2022 Pazar, 08:32

Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu ve derin yoksuluğun yara açmaya devam ettiği Türkiye’de, çift maaşlı AKP’li sayısı da giderek artıyor. Milyonlarca yurttaş işsizlikle boğuşup, milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bürokraside 'çifte maaş' keyfi büyüyor.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 Nisan günü göreve atanan 4 yeni bakan yardımcısı da at yarışı ve müşterek bahis düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) üyesi yapıldı ve ayda 59 bin 553 TL'yi bulan çifte maaşa kavuştu.

Eski Bakan Bekir Pakdemirli döneminin 4 bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Fatih Metin, Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece de YKK üyesi olarak çift maaş alıyordu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP'li eski Ankara Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AKP eski milletvekili Ebubekir Gizligezer de yeni bakan yardımcıları arasında bulunuyor. Bu isimler 2022 yılı itibarıyla YKK’dan brüt asgari ücretin 4 misli olarak belirlenen miktarda ve 20 bin 16 TL kurul üyeliği ücreti alıyor. Bakan yardımcısı maaşı ise 39 bin 537 TL. Kurulda Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın damadı Özkan Köylübay da yer alıyor.

KURULDAKİ İSİMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri 8 Nisan itibarıyla şu isimlerden oluşuyor:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Özkan Köylübay ve Sadettin Atığ.