Eski Bakan Bekir Pakdemirli'nin yardımcıları hakkında çift maaş iddiası

08 Nisan 2022 Cuma, 16:15

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda görevden alınan dört Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hakkında önemli bir iddiada bulunmuştu.

KURUL ÜYELİĞİNDEN AYLIK 20 BİN 16 TL

Eski Bakan Bekir Pakdemirli döneminin yardımcıları Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece’nin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi” olduğunu belirten Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20 bin 16 TL aldığını belirtmişti.

GECE YARISI KARARI

Gece yarısı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre söz konusu iddiada adı geçen dört isim görevden alındı.

Bakan yardımcılıkları görevine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DÖNEM YAŞANDI"

Söz konusu kararı Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendiren Yavuzyılmaz, 'çift maaşlı dört bakan yardımcısının dördünün de görevden alındığını' ifade ederek bu isimlerin Pakdemirli ile birlikte görevden alınmaları gerektiğini söyledi. Yavuzyılmaz, "Çünkü Türkiye hem tarım hem orman alanında büyük kan kaybetti. Tarım ve hayvancılık alanında çok kötü bir dönem yaşandı. Bitme noktasına getirildi" dedi.

"GEÇ KALINDI"

Görevden almalarda geç kalındığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Likakatsizliğin had safaya çıktığı bir dönem yaşandı. Bakan yardımcılarının mesleki donanımları bakanlığın yapısına uygun değildi. Biri inşaat mühendisi, biri ziraat mühendisi, biri iktisatçı ve biri de avukattı" ifadelerini kullandı.

AYLIK 59 BİN 53 TL MAAŞ

Görevden alınan bakan yardımcılarının 24 saatlerini vermeleri gereken bir görev yaptıklarını ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu isimler at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu'nda yer aldılar. Bu kurul, atların soy kütüklerini inceleyen bir kurul. Ve bu kuruldan aldıkları maaş ile aylık gelirleri 59 bin 53 TL'ye ulaştı" diye konuştu.

"SİYASİ TERCİHLERLE DOLDURUYORLAR"

Bakanlıktaki yeni atamaları değerlendiren Yavuzyılmaz, "Yeni atamalarda da siyasi izler var. Veysel Tiryaki eski Altındağ Belediye Başkanı, Ebubekir Gizligezer de eski AKP Nevşehir milletvekili. Yine siyasi tercihlerle bakanlık kadrolarını dolduruyorlar" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET YOLSUZLUĞU DUYURMUŞTU

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, gazetemizde 3 gün art arda yayımlanan yazı dizisinde, yanan alanlardaki milyonlarca ağacın adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildiğini, tahsisler yolu Türkiye’nin ormanlarının Avrupa’ya peşkeş çekidiğini, dünya ormanlarının tahrip edilmesine tepki olarak kurulan Orman Yönetim Konseyi'nin Türkiye'deki uluslararası şirketlere usulsüz sertifikalar verdiğini belgeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Gazetemizin, yolsuzluğu gözler önüne seren haber dizisinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yönetiminde görevden almaların olması ise dikkat çekti.