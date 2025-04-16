Şişli’de kayyum fırsatçılığı: İzinsiz inşaat hız kazandı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:13

Güncelleme: 16.04.2025 - 19:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Mart’ta yapılan Kent Uzlaşısı operasyonu sonrası belediye başkanı tutuklanan Şişli Belediyesi’nde, sınırlı sayıda kalan kamu alanında izinsiz inşaat hızlandı.

Tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” dediği rezerv alan ilan edilen bölgede kayyum sonrası inşaat hızlandı. Satış ofisi yeri olarak düşünülen bölge için araç yolu ve güvenlik kulübesi yapımına başladı.

Sürece tepki gösteren Şişli Kent Konseyi, inşaat önünde basın açıklaması yaptı. Şişli Belediye binasını kuşatan 72 katlı rezidans- AVM projesine en başından beri karşı olunduğunun belirtildiği açıklamada, “Şişli ilçesi 23 Mart 2025 itibariyle kayyum eliyle yönetilmekte ve seçilmiş Belediye Başkanının görevden alınması sonrası TAŞYAPI eliyle yürütülen bu kent suçu alanlarında inşai faaliyetlerin hız kazandığı görülmektedir” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi yetkisinde olan alanlarda yapılmaması gereken faaliyetlerin başladığının da belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘HUKUKSUZLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR’

“Yasal olarak yetki sınırları net olan bu alanlarda TAŞYAPI eliyle, Seçilmiş Şişli Belediye Başkanı’nın görevden alınması ile Kayyım olarak atanan Şişli Kaymakamı’nın göreve geldiği ilk hafta başlayan inşai faaliyetlerin hızlıca yürütülmesinden, kayyumun sermayenin hukuksuzluklarını göz ardı edeceğini anlıyoruz. Bunun yanı sıra Şişli halkının ulaşması için yapılan bazı kültürel etkinlik ve sosyal desteklerin iptal edildiği izlenmektedir. Kent Lokantaları geri açılmış olsa da diğer belediye hizmetlerinin sürekliliğini takip etmekteyiz.

‘YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ’

Başkan Resul Emrah Şahan seçim sürecinde ve göreve geldikten sonra yetkisi sınırlarında TAŞYAPI eliyle yürütülen bu inşaat alanlarında yetki sınırları içinde denetimler yapmış ve alanlarda mühürleme faaliyeti gerçekleştirmiştir. Ama görünen o ki göreve geldiğinden bu yana baskı unsuru olan Şişli Belediye Başkanı tutuklanınca hızlıca, yangından mal kaçırır gibi ilerleyen TAŞYAPI’nın vurdumduymazlığına idari bir takip süreci işlememektedir.

‘YETKİLİLER GÖREVE’

Şişli’nin geleceği, rant projelerine kurban edilemez Mahallemize, irademize sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz! Başta Şişli’ye atanmış Kayyım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bizler buradayız! Bu projeler iptal edilene, bu denetimsizlik son bulana kadar sesimizi yükseltecek, her koşulda Şişli halkının kentsel, kamusal ve yaşamsal haklarını savunacağız!”