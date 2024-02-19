Bursa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'da Alinur Aktaş Belediye Başkanı seçildi.
Bursa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Göz Atın
Alinur Aktaş
898.292 %49,62
CHP
Mustafa Bozbey
851.360 %47,03
SAADET
Mehmet Atmaca
32.589 %1,80
DP
Metin Engin
11.746 %0,65
DSP
5.976 %0,33
VATAN
4.170 %0,23
BTP
Şevket Tamaç
3.545 %0,20
TKP
Mehmet Yavuzkan
1.451 %0,08
BĞMSZ
Osman Uğur
1.255 %0,07
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Feyza Altun'a gözaltı!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'