Bursa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:34
Bursa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'da Alinur Aktaş Belediye Başkanı seçildi.

Bursa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

AKP

Göz Atın
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Alinur Aktaş

898.292 %49,62

CHP

Mustafa Bozbey

851.360 %47,03

SAADET

Mehmet Atmaca

32.589 %1,80

DP

Metin Engin

11.746 %0,65

DSP

5.976 %0,33

VATAN

4.170 %0,23

BTP

Şevket Tamaç

3.545 %0,20

TKP

Mehmet Yavuzkan

1.451 %0,08

BĞMSZ

Osman Uğur

1.255 %0,07


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