Samsun 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Samsun'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:30
Samsun 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Samsun'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Samsun'da Rahmi Metin Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 SAMSUN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
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CHP değişimin tam göbeğinde

Mustafa Demir

379.036 %47,37

İYİ PARTİ

Hayati Tekin

213.416 %26,67

BĞMSZ

Erhan Usta

168.474 %21,05

BTP

13.437 %1,68

SAADET

Salih Şen

12.323 %1,54

DP

5.334 %0,67

DSP

4.784 %0,60

VATAN

1.729 %0,22

TKP

1.638 %0,20


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