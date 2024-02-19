Burdur 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Burdur'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Burdur Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 10 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Burdur'da Ali Orkun Ercengiz Belediye Başkanı seçildi.
Burdur 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
CHP
Göz Atın
Ali Orkun Ercengiz
26.515 %53,14
AKP
Deniz Kurt
21.929 %43,95
SAADET
Musa Sayar
804 %1,61
VATAN
Tahir Mahir Öztürk
259 %0,52
HDP
Taner Taş
159 %0,32
DSP
Teoman Toyman
139 %0,28
TKP
Fidel Ferit Erzen
64 %0,13
BTP
29 %0,06
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