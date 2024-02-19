Burdur 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Burdur'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:29
Burdur 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Burdur Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 10 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Burdur'da Ali Orkun Ercengiz Belediye Başkanı seçildi.

Burdur 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

CHP

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Ali Orkun Ercengiz

26.515 %53,14

AKP

Deniz Kurt

21.929 %43,95

SAADET

Musa Sayar

804 %1,61

VATAN

Tahir Mahir Öztürk

259 %0,52

HDP

Taner Taş

159 %0,32

DSP

Teoman Toyman

139 %0,28

TKP

Fidel Ferit Erzen

64 %0,13

BTP

29 %0,06


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