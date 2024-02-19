Sakarya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sakarya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sakarya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:27
Sakarya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sakarya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sakarya'da Ekrem Yüce Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 SAKARYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması: Özür borçlular

Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması: Özür borçlular
CHP bugün İstanbul adaylarını belirleyecek

CHP bugün İstanbul adaylarını belirleyecek

Ekrem Yüce

386.700 %65,04

İYİ PARTİ

Cihan Kolip

164.246 %27,63

SAADET

Fahrettin Abay

23.108 %3,89

HDP

6.147 %1,03

BTP

4.245 %0,71

DP

3.346 %0,56

DSP

2.621 %0,44

VATAN

1.392 %0,23

TKP

1.137 %0,19

BĞMSZ

Mustafa Kaşkaş

727 %0,12

BĞMSZ

Murat Taksim

655 %0,11

BĞMSZ

Selim Çatallar

211 %0,04


31 Mart haberleri sakarya haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Osmaniye 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Osmaniye'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Osmaniye 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Osmaniye'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Rize 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Rize'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Rize 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Rize'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?

Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?
Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?

Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?
Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı

Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi
AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!