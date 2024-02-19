Sakarya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sakarya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sakarya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sakarya'da Ekrem Yüce Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 SAKARYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Ekrem Yüce
386.700 %65,04
İYİ PARTİ
Cihan Kolip
164.246 %27,63
SAADET
Fahrettin Abay
23.108 %3,89
HDP
6.147 %1,03
BTP
4.245 %0,71
DP
3.346 %0,56
DSP
2.621 %0,44
VATAN
1.392 %0,23
TKP
1.137 %0,19
BĞMSZ
Mustafa Kaşkaş
727 %0,12
BĞMSZ
Murat Taksim
655 %0,11
BĞMSZ
Selim Çatallar
211 %0,04
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