Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den 'yeğen' açıklaması

Bursa’da son iki gündür tartışmaya sebep olan öz yeğeninin Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasıyla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini elbette önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum" dedi.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:40
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den 'yeğen' açıklaması
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Bursa’da gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son iki gündür gündemi meşgul eden konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Başkan Bozbey, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyorum. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini elbette önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatlı ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. 1 Nisan sabahı hemşehrilerimizin takdiri ile gülümseyen Bursa sabahına uyandığımızdan bu yana gelişmeleri sizlerle paylaşmak için biraradayız. Bu vesileyle bizi bu göreve layık gören tüm vatandaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki ve kentimizdeki değişim ve gelişimden yana gösterilen büyük isteğin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, oy veren ya da vermeyen tüm Bursalıların belediye başkanı olacağımı sizlerin huzurunda tekrarlamak ve söz vermek istiyorum. Kentimizin sorunları için yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi ortak akılla ve kapsayıcı bir şekilde yapacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in öz yeğeni olan Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı öğrenilmişti.  

 


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